特朗普指新型肺炎在美國風險仍低 料會如流感散去（視頻）

特朗普總統週三和聯邦疾病防控中心(CDC)召開記者會,交代目前新型肺炎在美國的疫情和風險。

特朗普說:「我們非常準備好應對任何情況,不管是否大型社區爆發,而現時風險很低。」

特朗普指,目前在國內傳播風險仍然低,相信疫情跟流感一樣會散去,又相信股市會隨之回升。

他指派副總統彭斯領導抗疫工作,並表示會交由國會決定應撥款幾多錢給CDC抗疫,包括研發疫苗和治療方法,以及購置更多防護裝備。

國會原本計劃撥款25億元,有國會民主黨人認為,抗疫撥款應該加碼到85億元,但最終數字未定。

特朗普說:「我們會應花則花,希望不會太多,因為我們的防疫工作理想,將確診數字降至最低。」

CDC週二表示,隨著多國爆發社區感染,美國都要做好準備隨時會發生社區爆發。

