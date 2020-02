南韓再增505人確診新型肺炎 死者增至13人

【有線新聞】

南韓再多505人確診新型肺炎,是單日新高,大部分來自大邱市和慶尚北道,全國累積1,766人感染,多一人死亡,死亡人數增至13人。美國國務院將南韓的旅遊警示,提升至第二高的級別,美韓聯合軍演也延期。

新增的確診個案仍然是大邱市和慶尚北道佔大部分,南韓防疫部門指正等待大邱新天地教會信徒的檢測結果,預料陽性比率會相當高,近期境內確診病例將持續增加。

美國有線新聞網絡引述一名新天地教會前教友指,生病並非缺席崇拜的理由,即使病得很嚴重,週日無法出席,週一或週二都必須出席,在祈禱期間臉上不准配戴任何物品,甚至眼鏡也不可,即使爆發疫情也不可戴口罩,可能是疫情在教會大爆發的原因。

南韓天主教會則230多年來,第一次暫停全部16個教區的所有彌撒。當局又建議,週五起臨時關閉安老院、殘疾人士機構等社會福利設施。

美國指首爾政府已將應變級別提升至最高,因此提升對南韓的旅遊建議至三級,要求美國國民重新考慮是否前往當地。

南韓軍方已有超過20人確診,駐韓美軍也有人確診,美韓決定延遲原定下月初舉行的聯合軍演直至另行通知,是首次因為傳染病疫情而推遲聯合軍演。

美韓軍方都表示,對發展兩國同盟關係的意志不變,會繼續維持穩固的聯合防衛政策。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。