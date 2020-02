【KTSF】

舊金山灣景區Little Hollywood光天化日下發生槍擊案,一名華裔男人中槍受傷。

警方資料顯示,案發現場位於Lois Lane,警方表示,週三下午1點幾,兩名男事主在街上談話時,一輛汽車駛向他們然後停下來,一名非洲裔男子下車,向事主講話,然後拔出手槍向著兩個事主開了不止一槍,其中一名華裔事主中槍受傷,

匪徒後來上車逃離現場。

警方表示,正在調查事主是否認識匪徒,中槍的男事主送院治療,沒有生命危險。

警方呼籲市民提供破案線索,匿名報案熱線:(415) 575-4444。

