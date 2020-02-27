沙特憂疫情擴散停批往麥加朝聖簽證

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新型肺炎疫情在中東繼續蔓延，沙特阿拉伯暫停批出到聖城麥加的簽證，伊朗單日多了逾百人確診，全國急增至245人染病，累計26人死亡，伊朗「限娛令」延長多一星期，呼籲國民減少非必要的國內行程。

伊朗是中東國家當中新型肺炎疫情最嚴重的國家，官媒指至今已擴散至全國近3分2省分都有人確診，「疫區」仍然是中部的庫姆。

外界憂慮伊朗隱瞞確實感染數字，因為鄰近波斯灣地區近日的新增病例都與伊朗有關，伊拉克和科威特的最新確診患者，早前都曾到訪當地回國後陸續確診。

接壤伊朗的巴基斯坦確診首兩宗病例，其中一人早前亦是由伊朗返國，遠至歐洲的愛沙尼亞，首宗個案亦是一名伊朗公民。

鄰近的沙特阿拉伯憂慮伊斯蘭教徒聚集朝聖會導致疫情傳入，暫停向外國旅客發出前往兩大聖城麥加和麥地那的簽證，同時禁止外國人進入清真寺，亦不准已持有旅遊簽證但原本國家出現疫情的朝聖者入境。

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