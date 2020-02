【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)週三確認,美國可能出現首宗通過社區傳染的新型冠狀病毒病例。

新增一宗確診在北灣Solano縣,而且可能是首宗社區人傳人病例,該名患者無出遊,也沒有接觸已知的患者,但不能排除該名患者有接觸從國外回來的帶原者。

目前還不清楚該名病患的病源是從何而來,他正在Sacramento縣接受治療。

除此之外,週三美國還增加6宗確診,都是來自鑽石公主號郵輪的撤僑人員,目前全國有60宗確診個案,其中有43個撤僑人員,其餘屬於本土感染。

特朗普總統表示,週三其中8人可以回家,自我隔離直至康復。

