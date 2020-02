美國首宗懷疑社區感染病例 患者轉送Davis加大醫院時已插喉

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)確認,美國可能出現首宗通過社區傳染的新型冠狀病毒病例,這名Solano縣患者沒有外遊,也未有接觸確診病人,因而入院多日,CDC都未有進行病毒檢測,專家希望CDC擴大接受病毒檢測的病人範圍,以便了解病毒正在哪裡傳播。

Davis加大傳染病學專家Dean Blumberg說:「社區可能有更多個案,目前的病毒檢測有限,我們希望可以擴大檢測範圍,以便了解病毒在哪裏、誰染病,和哪些人的風險較高。」

Blumberg表示,這名Solano縣患者確診顯示,病毒可能在社區傳播,有需要讓更多人進行病毒檢測.

Davis加大週三晚表示,患者在2月19號由另一間醫院轉送到位於Sacramento縣的Davis加大醫院治療,當時病人已需要插喉和使用呼吸機,並需要有特別防護裝備。

雖然院方要求CDC對患者進行新型冠狀病毒檢測,但由於患者未有達到CDC的檢測標準,包括曾到中國,或曾接觸確診病人等,所以患者的新型冠狀病毒測試延遲到週日才進行,週三確診,院方已要求一些醫院員工居家隔離。

CDC表示,該名患者無外遊,也沒有接觸過確診病人,但不能排除該名患者有接觸從國外回來的帶菌者,目前還不清楚感染源頭,可能是首宗社區人傳人病例。

