美國首宗懷疑社區感染病例 患者轉送Davis加大醫院時已插喉

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聯邦疾控中心（CDC）確認，美國可能出現首宗通過社區傳染的新型冠狀病毒病例，這名Solano縣患者沒有外遊，也未有接觸確診病人，因而入院多日，CDC都未有進行病毒檢測，專家希望CDC擴大接受病毒檢測的病人範圍，以便了解病毒正在哪裡傳播。

Davis加大傳染病學專家Dean Blumberg說：「社區可能有更多個案，目前的病毒檢測有限，我們希望可以擴大檢測範圍，以便了解病毒在哪裏、誰染病，和哪些人的風險較高。」

Blumberg表示，這名Solano縣患者確診顯示，病毒可能在社區傳播，有需要讓更多人進行病毒檢測．

Davis加大週三晚表示，患者在2月19號由另一間醫院轉送到位於Sacramento縣的Davis加大醫院治療，當時病人已需要插喉和使用呼吸機，並需要有特別防護裝備。

雖然院方要求CDC對患者進行新型冠狀病毒檢測，但由於患者未有達到CDC的檢測標準，包括曾到中國，或曾接觸確診病人等，所以患者的新型冠狀病毒測試延遲到週日才進行，週三確診，院方已要求一些醫院員工居家隔離。

CDC表示，該名患者無外遊，也沒有接觸過確診病人，但不能排除該名患者有接觸從國外回來的帶菌者，目前還不清楚感染源頭，可能是首宗社區人傳人病例。

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