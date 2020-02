加州彩票局被指濫用公費於官員出差旅費及飲食上（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州審計署的報告顯示,加州彩票局(California Lottery)沒有將3,600萬元收益,有效用於資助教育,而且將其中72萬元都花在彩票官員的豪華差旅費及飲食上。

加州審計署的報告稱,從1985年開始,加州彩票局出售的刮刮樂及其它樂透彩票的錢,將資助州內公校教育,在2018年6月結束的財政年度,彩票局應額外增加撥款3,600萬元資助公校教育,但在2014到2018年間,彩票局卻有17份合約合共用了72萬元支付酒店,以及彩票零售活動的展費,當中包括大量餐飲花費,而且沒有證據顯示彩票局有意爭取降低酒店及餐飲費用。

報告稱,在核查的財政年度中,彩票局共提供17億元資助教育,約佔州府年度教育經費1%,沒有達到加州彩票法所要求的,將彩票收益列入預算程序。

彩票局官員對報告的回應是,當局已提供最大數額的教育經費,認為審計官員對加州彩票法的理解與彩票局有分歧。

該項審核是在來自南加州的州參議員張玲齡的要求下進行,張玲齡認為,加州彩票局一直是以獲利第一,而把學校教育排最後。

