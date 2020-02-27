日本新型肺炎患者出院後再確診 專家懷疑試劑敏感度不足

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日本一名新型肺炎患者康復出院後，再有病徵、確診感染，香港專家相信試劑敏感度不足，驗不到體內殘留病毒。香港26名病人出院，部分人已返回醫院覆診，都沒有任何病徵。

該名再確診的患者，是日本大阪的一名40歲女導遊，她1月29日確診留醫，3日後康復出院在家休養，其後有咳嗽，檢測是陰性。上星期三胸口痛，一星期後再做檢測，又呈陽性。

香港專家說發病後兩、三星期，身體開始有抗體，短時間內不會再感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電話訪問中指，醫管局的試劑來自羅氏藥廠，敏感度較高，有患者發病後第三星期，檢測也是陽性，即使受檢測人士精神、沒有病徵，也不符合出院要求。

現時香港有26個患者康復出院，隔一、兩星期要覆診、驗血、照X光，被問及毉管局會否再為他們做病毒檢測，醫管局總行政經理何婉霞回應指，醫生會視乎患者病歷、病徵等整體因素再作臨床決定，她說至今覆診的康復者情況穩定，並沒有人不適，已呼籲他們留家休息。

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