日本新型肺炎患者出院後再確診 專家懷疑試劑敏感度不足

日本一名新型肺炎患者康復出院後,再有病徵、確診感染,香港專家相信試劑敏感度不足,驗不到體內殘留病毒。香港26名病人出院,部分人已返回醫院覆診,都沒有任何病徵。

該名再確診的患者,是日本大阪的一名40歲女導遊,她1月29日確診留醫,3日後康復出院在家休養,其後有咳嗽,檢測是陰性。上星期三胸口痛,一星期後再做檢測,又呈陽性。

香港專家說發病後兩、三星期,身體開始有抗體,短時間內不會再感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電話訪問中指,醫管局的試劑來自羅氏藥廠,敏感度較高,有患者發病後第三星期,檢測也是陽性,即使受檢測人士精神、沒有病徵,也不符合出院要求。

現時香港有26個患者康復出院,隔一、兩星期要覆診、驗血、照X光,被問及毉管局會否再為他們做病毒檢測,醫管局總行政經理何婉霞回應指,醫生會視乎患者病歷、病徵等整體因素再作臨床決定,她說至今覆診的康復者情況穩定,並沒有人不適,已呼籲他們留家休息。

