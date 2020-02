【有線新聞】

香港財政司司長公布的預算案,建議向18歲以上的香港永久居民派一萬港元,有市民質疑為何移民的人都有,財政司司長陳茂波解釋,要分辨離開香港的人,哪些是移民、哪些是去讀書或工作會較複雜。

預算案派錢,何時派、為何這樣派,仍然是市民關注焦點。

有市民就擔心派一萬元和警隊開支綑綁一起,會有政黨不支持,並拖延撥款,要求分拆。

對於是否要開徵新稅、調整稅率,陳茂波指是否推行、何時推行要審時度勢,政府內部會研究。

