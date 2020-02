【有線新聞】

香港警隊新一個財政年度的開支超過257億港元,有議員要求和派錢分拆處理,香港財政司司長陳茂波表明不會這樣做,又說兩者「風馬牛不相及」。有民主派議員說會向整個預算案投反對票。

預算案建議派一萬港元,建制、泛民都說「成功爭取」,但並不是整份預算案民主派都支持。

政府解釋《公共財政條例》規定預算案必須包含各個部門的開支預算,年年如此,警隊不是特殊例子。

政府堅持企硬不會分拆,民主派第一個應對方法是議員提修訂,削減某個項目的預算。

上年有16個泛民議員提出56個修訂,但在分組點票制度下,一個都不能通過。第二個方法是直接反對整份預算案,但同樣不夠票。

公民黨表明會投反對票,又提到拉布未必有效果,因為主席可以就發言時間劃線。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。