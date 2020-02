【KTSF】

東灣Fremont市週二下午有住屋發生槍擊案,一名母親被子彈擦中受傷,她當時抱著的嬰兒從她懷抱掉下,二人已送院治療。

事發於下午3時半左右,地點在Mission大道37500號。

母親的腿部被子彈擦過受傷,沒有生命危險,嬰兒也一同送院檢查。

警方透露,報警者當時稱,有3人在屋內開槍,警員到場後,發現該名母親受傷。

警方仍在調查案件,估計疑犯並非隨機犯案。

