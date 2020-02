中藥組織提供三帖中藥處方 聲稱有助提高免疫力（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從新型冠狀病毒疫情出現以來,灣區華裔社區對防疫的相關訊息和做法格外關注,儘管當前醫界尚未研發出疫苗,有中藥組織在3月份國醫節前夕,免費向各界提供三帖中藥處方,號稱可以提高免疫力,希望有助對抗疫情。

儘管醫學界尚未研發出新型冠狀病毒疫苗,但一般來說,提升自身免疫力是預防疾病的最佳方式,為了盡一份對抗疫情之力,美國中藥研究所以及美國中藥聯商會,研究了中國國家中藥管理局第一版到第五版的新型冠狀病毒防疫處方,再針對灣區的氣候以及價格的可負擔原則,配出了三帖中藥處方,希望能提高免疫力並幫助防疫。

美國中藥聯商會會長劉源凱說:「能更接近美國本身本土的一些氣候的需要,特別是舊金山灣區的需要,中藥裡頭它對於增強體質,增強免疫力的作用是滿大的,包括了花旗參,包括我們常用的,特別是廣東人比較喜歡煲湯的北芪之類的東西,黨參的這些東西,它都可以增強人體的免疫力。」

這三帖藥方在3月15日國醫節慶會前夕免費對外公布,第一帖處方,北芪1兩、白術5錢、茯苓5錢、金銀花3錢、霍香3錢、甘草3錢、桔梗4錢、麥冬4錢,每天服用,連續服用7日。

第二帖處方,五指毛桃6錢、花旗蔘3錢、茯苓5錢、白術5錢、紅棗去核3枚,每天服用 連續服用7日。

第三帖是中藥香囊,內有倉街、霍香、艾葉、細辛、沙姜、荊芥穗、白芪、桂枝各等分,香囊對於不喜歡喝中藥的人士也可以起到作用。

劉源凱說:「這個香囊的話就是說,它可以掛在身上,也可以放在車上,也可以放在房間,也可以放在書桌旁,這樣的話它對於預防疫情的話,應該可以起到很好、很不錯的作用。」

美國中藥聯商會還籌集經費,將免費捐出中藥現金券,給65歲以上的長者可以參加計畫的機構購買中藥。

劉源凱說:「購買中藥的現金券,他們可以在灣區所有的中藥店,像是市場、中醫診所,或是一些跌打醫師診所裡面買這個中藥,特別是有關於預防這個疫情的中藥。」

另一方面還是要提醒民眾,美國疾控中心(CDC)建議,最好預防疾病的方法就是避免接觸病毒,民眾在日常生活上能做的,包括避免接觸生病的人士,避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴,如果生病了要待在家中,打噴嚏時要用面紙遮住,之後並將面紙丟棄,經常洗手並洗20秒以上,用清潔產品擦拭家中容易觸摸到的表面等。

