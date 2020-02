【有線新聞】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示,有信心在4月底基本控制新型肺炎疫情,又認為疫情首先出現在中國,但不一定發源於中國。

近日除了湖北之外,全國新型肺炎新增病例數字有顯著下降趨勢,鍾南山說,新型肺炎病毒的傳播速度快,一個患者可傳染兩至三個人,但有信心在四月底基本控制新型肺炎疫情。

至於有病人出院後,核酸檢測再次出現呈陽性反應,他相信只要病人體內出現抗體,就不會再復發,又說現時病人主要使用磷酸氯喹等舊有藥物治療,效果仍有待觀察,而要在短期內研發新藥,幾乎不可能。

另外,他留意到國外增加病例已超越中國增加病例,而疫情首先出現在中國,但不一定發源於中國,隨著疫情在國外蔓延,中國有可能從輸出病例變成輸入病例。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。