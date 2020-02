BART董事及警察局長會中文媒體 談治安及超時工作問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)華裔董事李正元,以及新任捷運警察局長Ed Alvarez週二會見中文媒體,回答公眾及乘客關心的議題,包括如何減低罪案,以及員工超時工作等。

捷運新任警察局長Alvarez一個多前走馬上任,他在捷運警局已工作22年,上任後的目標,是希望捷運能成為全美最安全的公交運輸系統,Alvarez立即成立了一個由12名警員組成的列車巡邏組。

Alvarez說:「這是我們很久沒做的事,就是增加夜晚和週末巡邏,乘客也要求在該時段捷運加派警員。」

李子騰(C. Lee)就是這個列車巡邏小組中的華裔警員之一,希望可以幫助講華語的乘客。

李子騰說:「我們部門有4個可以講廣東話,我是其中一個可以講廣東話和國語的警員。」

「捷運大使」計劃也已從2月10日正式開始,兩人一組共10人的捷運大使,會身著統一制服,每週7天,每天從下午兩點到午夜12點,分別在列車上巡邏,增加乘客安全感,並解決乘客遇到的問題。

Alvarez說:「他們有警用無線電、胡椒噴霧器、鼻用噴霧劑,他們是捷運上的耳目,他們會進入車廂,在月台步行。」

捷運警方的數據顯示,今年1月的罪案率下降了18%,搶手機的罪案率也由70%下降至46%。

另據本地ABC 7號電視的報導,捷運員工及警員超時工作的情況十分嚴重,例如一名資深警員的超時工資就高達172,000元以上,加上工資,年收入超過279,000元。

一名捷運站員工,一年在40多個捷運站工作361天,僅超時工資就超過了114,000元,連同工資,年收入接近20萬元。

捷運董事李正元(Janice Li)對此表示,超時工作的目的,也是為保障乘客的安全和滿意度。

李正元說:「如果是要讓捷運站清潔,如果要增至百分百警員,我希望能保障乘客盡可能獲得最好服務。」

灣區捷運警方目前有警員205人,僅在2019年他們就聘請了63人,其中39人來自不同的警察局,在未來他們將繼續增聘更多警員。

至於目前最關注的新型肺炎疫情,捷運表示,由於CDC認為美國仍屬於低擴散水平,因此捷運仍沒有向乘客發出任何警示。

捷運發言人James K. Allison說:「目前我們有定期溝通,與地方及州府衛生官員從1月中以來,我們仍會繼續這樣做,並密切監視情況,但現在還沒必要採取特別行動。」

