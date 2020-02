遇襲華裔拾荒者已找到 不只一次被驅趕

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山灣景區一名華裔拾荒漢遇襲及疑似被種族歧視的片段在網上公開後,引來社區極大的回響,經過連日的「人肉搜尋」後,警方終於在社區青年中心CYC的協助下找到案中的事主,事主向CYC透露,他在街上被人驅趕的事已經不是第一次發生。

華裔拾荒漢疑似因為被搶走手推車而大哭的一幕,相信令不少人非常痛心,另一段在網上流傳的片段所見,事發時,有兩名穿著制服的人目睹一切,但並未有阻止施襲者的行為,反而將事主趕走。

舊金山警察局立即澄清,指穿制服的人是當地的保安員,並不是警員。

連日來,不少人都希望找出事主,並將匪徒繩之於法。

社區青年中心CYC灣景區分部負責人黃啟亮(Michael Wong)說:「上星期見到的視頻已經是第二次,第一次未有毆打他,只是搶他的罐頭,今次是第二次,用棍毆打他。」

黃啟亮週三早上接到社區人士的電話,說找到視頻中的事主,黃啟亮於是開車過去,將事主周先生送去警局錄口供,他發現這樣的事,已經是第二次發生在周先生身上。

黃啟亮表示,周先生不希望接觸傳媒,但黃啟亮引述周先生的分享指,周先生年約70歲,移民來美將近6年,與太太及女兒住在灣景區一個狹小的姻親單位,來美初期一直有做好像泥水的散工,近幾年就靠拾荒維生,希望自食其力,至今從未申請過任何政府福利。

黃啟亮說:「其實那條街,案發的社區,他都認識很多居民,包括非裔,很多很有心的非裔,其實見到他,都拿一些存起的罐頭,或者免費的生果食物,都留給他,因為他很喜歡幫人,見到社區有人搬東西,他都會幫人搬。」

黃啟亮指,案發當日,周先生一如往常去Osceola Lane拾荒,一名非洲裔男子突然搶走事主的手推車,又用疑似棍的物件襲擊他,除了趕他走,更不斷用粗口辱罵他,甚至有人說了一句「I Hate Asians」(我討厭亞裔),警方已將案件列為仇恨犯罪,施襲者的動機仍在調查中。

黃啟亮指,周先生一家是低收入家庭,只有他女兒有手機,因此他完全不知道有這段視頻,亦不知道外界有那麼大的迴響。

黃啟亮說:「我們放回這段片給他看,他才覺得讓那麼多人看過,他自己都很不開心,亦覺得讓大家都知道,行出街,行出社區,覺得可能會危險。」

黃啟亮表示,事發後周先生是有點恐懼,說以後不會再到案發地點拾荒,但事主亦特別提到,該路段有非洲裔人士對他很好。

CYC亦向事主表示,可以協助他申請房屋,以及例如是糧食券,或者食物庫的福利,但事主原來並不知道有這樣的福利。

黃啟亮說:「他是一個很有志氣的長者,雖然說社區可以捐助一些款項給他,他都是拒絕的,但我們堅持之下,或者小小幫忙,我們出一點心意,讓他慢慢可以接受。」

市參事華頌善將於週三下午2時在案發地點舉行集會,聲援案中的華裔事主,而同一地點,非洲裔社區將於星期日舉行以愛和包容為主題的集會。

