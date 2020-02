【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,目前全國有14宗確診病例,另外有43名撤僑人員確診。

14宗病例中,有12人從疫區回來確診,有2人因為與患者近距離接觸而染病,而撤僑人員病例,就有3人從湖北省返美後確診,有40個是鑽石公主號郵輪乘客。

CDC決定將美國本土的確診病例與撤僑人員案例分開計算。

CDC認為,分開計算才能更準確地估計本土傳播的風險。

