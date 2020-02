【KTSF】

因應南韓的疫情,美國多間航空公司宣布,旅客取消或更改前往南韓的機票,現在可以免除罰款。

聯邦疾病防控中心(CDC)已提升對南韓的旅遊級別至第三級,呼籲公民如非必要勿到南韓,想取消或更改機票的旅客,可以上航空公司網站查詢細節。

因應疫情持續,美國多間航空公司已暫時停飛到中國大陸及香港的航班,全球有超過2,700多人死於新型冠狀病毒,當中大部分個案在中國。

