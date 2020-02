【有線新聞】

南韓再多169人確診新型肺炎,累積1,146人感染,並增至12人死亡,南韓總統文在寅週二開會,會上有一名曾與確診者有緊密接觸的官員。

青瓦台證實,文在寅週二在大邱市政廳出席抗疫會議時,與大邱市副經濟市長李勝浩同場,李勝浩的秘書週二確診,他被列為密切接觸者,初步檢測呈陰性。

韓聯社指青瓦台已進入緊急狀態,青瓦台無交代文在寅現時情況,只要求週二出席會議人士及記者自我隔離一星期。

南韓軍方公布,首次有駐韓美軍確診感染新型肺炎,患者23歲,駐守慶尚北道西南部漆谷郡,軍方指他之前一直留在基地,前日到過大邱,正在基地外的宿舍自我隔離。

