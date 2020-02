【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二一致通過議案,要求警察局每季度公開市內15種嚴重罪案的受害人族裔資料。

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)說:「這些新的資訊會幫助我們的執法機構、制定政策的人及大眾更理解罪案趨勢,尤其是哪一個社區或哪些人口,最易成為某種罪案的受害人。」

馬兆明提出的「公開罪案受害人資料」法案,規定舊金山警方要公開仇恨犯罪、財產盜竊案、搶劫案及性侵案等15種嚴重罪行的受害人族裔背景資料,報告亦會列出不同警局的數據。

馬兆明指,警方目前會向市長及警察委員會提供相關資料,但他希望透過法案,可以讓公眾能隨時瀏覽這些數據。

他表示,下一步他會與舊金山地檢處合作,公開每宗案件最終有沒有起訴及檢控的資料。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。