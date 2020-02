舊金山宣布進入緊急狀態 以取得更多資源防疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

意大利、南韓及伊朗過去一星期在社區大規模爆發,雖然舊金山未有確診個案,但為了有更多資源做好防疫工作,市府宣布舊金山進入緊急狀態。

過去一星期,新型肺炎的疫情在全球多個國家大幅擴散,舊金山市府表示,因應中國與舊金山之間頻繁的航空交流,在舊金山出現確診個案的可能性亦隨之增加。

為了取得更多資源,做好預防工作,舊金山週二宣布本地進入緊急狀態。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我想重申及強調,我們的社區目前沒有確診個案,之所以宣布舊金山進入緊急狀態,其實是為了預防工作,一切是為了預防。」

布里德表示,這個緊急狀態令將會從聯邦獲得額外的撥款,大部分的撥款將會分配給衛生局做預防工作,包括重新分配衛生局職員的工作,投入更多懂講中英雙語的人去抗疫,並安排醫護人員24小時解答市民的疑問。

另外撥款亦容許局方額外安排護士及社工等,直接與華裔社區通報消息。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)表示,受到疫情的影響,市內不少亞裔遭受不同程度的歧視,她自己亦身同感受,這些無理的歧視,只會妨礙市府的抗疫工作,讓可能受染或有疑問的人不敢求助。

朱嘉文說:「這種病毒不是隨種族傳播,我們都目睹過、亦感受過,當亞裔在巴士上咳嗽,他人的奇異目光,亞裔小朋友在公園玩,朋友用不同的目光看我們,最後,請不要忘記,這不是隨族裔傳播的病毒。」

衛生局表示,舊金山的醫院正治療3宗在外地感染的新型肺炎確診個案,他們的情況良好,局方亦正監察過百名近來從中國回來的市民,他們暫時沒有確診。

此外,局方指,市內一共有過百間隔離病房,一旦爆發社區感染,有信心市府能夠處理,而舊金山應急管理局早在一星期前,就開始尋找更多可作隔離病房的地方,詳情暫時未能透露。

舊金華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「應急管理局那邊,其實是正尋找所有不同的地方,在籌備當中,每日都籌備中,裡面的來龍去脈我不是太清楚,但我知道他們很注重這個問題。」

聯邦疾病防控中心(CDC)週二公布最新有關隔離的指示,指希望自我隔離的人能留在獨立的房間中生活,但在舊金山,不少人都住在散房,要共用廚房及浴室,這個情況怎樣能有效隔離呢?

白幹榮醫生指,凡是從高危地區回到舊金山的人,局方有跟進每一個個案,一發現有任何病徵,局方第一時間會介入,而居家隔離的人,首先要知道病毒如何傳播,自己要盡量自律。

白幹榮醫生:「新型冠狀病毒傳播主要好像流感一樣,是一個噴沫來傳播,當然你知道自己在中國回來的話,盡量與他人有個距離,起碼6呎以上,勤洗手,這我常常說,自己健康一定要注意,還有很多時候,我們中國人喜歡夾菜給對方吃,盡量現在不好了。」

這個緊急狀態令已經生效,舊金山市參議會下星期二表決是否支持延長這個命令。

