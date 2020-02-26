舊金山宣布進入緊急狀態 以取得更多資源防疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

意大利、南韓及伊朗過去一星期在社區大規模爆發，雖然舊金山未有確診個案，但為了有更多資源做好防疫工作，市府宣布舊金山進入緊急狀態。

過去一星期，新型肺炎的疫情在全球多個國家大幅擴散，舊金山市府表示，因應中國與舊金山之間頻繁的航空交流，在舊金山出現確診個案的可能性亦隨之增加。

為了取得更多資源，做好預防工作，舊金山週二宣布本地進入緊急狀態。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「我想重申及強調，我們的社區目前沒有確診個案，之所以宣布舊金山進入緊急狀態，其實是為了預防工作，一切是為了預防。」

布里德表示，這個緊急狀態令將會從聯邦獲得額外的撥款，大部分的撥款將會分配給衛生局做預防工作，包括重新分配衛生局職員的工作，投入更多懂講中英雙語的人去抗疫，並安排醫護人員24小時解答市民的疑問。

另外撥款亦容許局方額外安排護士及社工等，直接與華裔社區通報消息。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）表示，受到疫情的影響，市內不少亞裔遭受不同程度的歧視，她自己亦身同感受，這些無理的歧視，只會妨礙市府的抗疫工作，讓可能受染或有疑問的人不敢求助。

朱嘉文說：「這種病毒不是隨種族傳播，我們都目睹過、亦感受過，當亞裔在巴士上咳嗽，他人的奇異目光，亞裔小朋友在公園玩，朋友用不同的目光看我們，最後，請不要忘記，這不是隨族裔傳播的病毒。」

衛生局表示，舊金山的醫院正治療3宗在外地感染的新型肺炎確診個案，他們的情況良好，局方亦正監察過百名近來從中國回來的市民，他們暫時沒有確診。

此外，局方指，市內一共有過百間隔離病房，一旦爆發社區感染，有信心市府能夠處理，而舊金山應急管理局早在一星期前，就開始尋找更多可作隔離病房的地方，詳情暫時未能透露。

舊金華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「應急管理局那邊，其實是正尋找所有不同的地方，在籌備當中，每日都籌備中，裡面的來龍去脈我不是太清楚，但我知道他們很注重這個問題。」

聯邦疾病防控中心（CDC）週二公布最新有關隔離的指示，指希望自我隔離的人能留在獨立的房間中生活，但在舊金山，不少人都住在散房，要共用廚房及浴室，這個情況怎樣能有效隔離呢？

白幹榮醫生指，凡是從高危地區回到舊金山的人，局方有跟進每一個個案，一發現有任何病徵，局方第一時間會介入，而居家隔離的人，首先要知道病毒如何傳播，自己要盡量自律。

白幹榮醫生：「新型冠狀病毒傳播主要好像流感一樣，是一個噴沫來傳播，當然你知道自己在中國回來的話，盡量與他人有個距離，起碼6呎以上，勤洗手，這我常常說，自己健康一定要注意，還有很多時候，我們中國人喜歡夾菜給對方吃，盡量現在不好了。」

這個緊急狀態令已經生效，舊金山市參議會下星期二表決是否支持延長這個命令。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。