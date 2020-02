民主黨總統初選辯論 桑德斯被對手連番攻擊

【KTSF】

民主黨總統參選人在南卡萊羅納州初選前,在當地的Charlotte市舉行最新一輪辯論,桑德斯遭到黨內對手連番攻擊,主流媒體認為,這個反映桑德斯是民主黨內的領先者。

在週二晚的辯論中,桑德斯的全民健保計劃、他過去投票反對槍枝管制的事、他反對改革俗稱拉布的國會參議院冗長議事程序,以及他最近認為古巴革命也有可取之處,還有傳言說俄羅斯再次試圖干預美國今年選舉,其中更會協助桑德斯,這些事情統統成為對手的彈藥,向他開火猛嗆。

富豪彭博便指俄羅斯協助桑德斯獲得民主黨提名,便是要桑德斯輸給特朗普。

布提捷便認為,桑德斯出線,不但讓特朗普再做4年,還會讓民主黨失去眾議院的多數席。

布提捷也質疑桑德斯反對改革拉布規則,又如何帶來變革。

此外,布提捷和Amy Klobuchar也異口同聲,質疑桑德斯的全民健保方案如何夠錢支撐。

華倫則認為自己做總統會比桑德斯好,會更能處理好全民健保計劃,這是華倫首次正面攻擊桑德斯。

至於拜登則說,儘管現在桑德斯支持槍管,但90年代時,他反對加強買槍者的背景調查,如果早點加強槍管,一些重大的槍擊案便不會發生。

面對對手的攻勢,桑德斯寸步不讓,他說全民健保方案會從富裕階層和中產階層部份加稅來支持,同時也透過降低全民健保的成本,來緩沖加稅的衝擊力。

他也反擊彭博曾讚揚習近平,而他本人才不是習近平的朋友,還向普田喊話如果他當選總統,絕不會讓俄國再干預美國的大選。

有分析指出,儘管民主黨參選人的火力都集中瞄準桑德斯,但溫和派內不能聯成一線,也錯過了文宣攻勢的最好時機,所以擋不住桑德斯的聲勢。

此外有分析也指出,週二晚的辯論亂成一團,主持人無力控制場面,所以最大的輸家是主持人。

