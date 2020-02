【有線新聞】

雖然特朗普總統早前讚揚中國的抗疫工作,但屬下國務卿蓬佩奧就公開持相反意見。

蓬佩奧說:「中國驅逐美國記者出境,再次暴露政府的問題,過往導致沙士,現在輪到新型肺炎,那問題就是審查,後果足以致命。若果中國容許國內外記者和醫護人員自由地發聲和調查,中國官員和其他國家就可準備更充足,應對此挑戰。」

蓬佩奧再次譴責中方就《華爾街日報》稱中國是「真正的亞洲病夫」的評論,驅逐報章三名駐京記者出境,指美國會採取適當行動回應,強調新聞自由和資訊流通,才能確保關於中國疫情的資訊是準確無誤。

