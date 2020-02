【KTSF】

灣區踏入2月以來都沒有下雨,本週末有些微機會下雨。

國家氣象局表示,本週日有些微機會下雨,可是隨著時間過去,天氣預測顯示,下雨的機會越來越少,就算會下雨,降雨量都會很少,最多只有200分之1吋。

目前灣區處於不正常乾旱的狀態,氣象局表示,自從1月28號以來,灣區沒有下過雨,預測本週末之後,要等到3月第二個星期才再有機會下雨。

灣區週四及週五兩天,日間最高氣溫華氏70度左右,週六會轉冷,日間氣溫下降至華氏50多度至60度左右。

