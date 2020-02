香港最快8月起派錢 已移民港人也受惠（視頻）

【i-CABLE】

香港財政司司長陳茂波發表財政預算案,宣布向所有18歲或以上香港永久居民派錢一萬港元,700萬人受惠,最快8月開始派錢。

派錢的消息,深水埗有人「唱通街」,突然多了一萬港元,有市民就表示自己等錢用來飲水、買口罩,「最好就派二萬港元。」

談到派錢,有人就回想起上次派4,000港元,有市民認為上次真的做得不好,「又說要填表、有些人有、有些人沒有,所以有些人心裏不服。」

今次派一萬港元較簡單,只要是永久居民,並且明年3月31日或之前年滿18歲就有份,即使你已經移民,只要你有香港本地戶口,又滿18歲,這一萬港元就袋袋平安。

除了填表外,亦可以網上登記,填名和身份證就可以,最快7月初接受申請,明年12月31日截止,連計行政費會花710億元,預計700萬人受惠,會研究分批領取,長者優先,亦研究透過電子銀行發放款項。

政府消息人士指,銀行需要3個月處理系統,最快8月派錢,至於低收入的新來港人士,就會交予關愛基金「積極考慮」。

