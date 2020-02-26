香港最快8月起派錢 已移民港人也受惠（視頻）

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香港財政司司長陳茂波發表財政預算案，宣布向所有18歲或以上香港永久居民派錢一萬港元，700萬人受惠，最快8月開始派錢。

派錢的消息，深水埗有人「唱通街」，突然多了一萬港元，有市民就表示自己等錢用來飲水、買口罩，「最好就派二萬港元。」

談到派錢，有人就回想起上次派4,000港元，有市民認為上次真的做得不好，「又說要填表、有些人有、有些人沒有，所以有些人心裏不服。」

今次派一萬港元較簡單，只要是永久居民，並且明年3月31日或之前年滿18歲就有份，即使你已經移民，只要你有香港本地戶口，又滿18歲，這一萬港元就袋袋平安。

除了填表外，亦可以網上登記，填名和身份證就可以，最快7月初接受申請，明年12月31日截止，連計行政費會花710億元，預計700萬人受惠，會研究分批領取，長者優先，亦研究透過電子銀行發放款項。

政府消息人士指，銀行需要3個月處理系統，最快8月派錢，至於低收入的新來港人士，就會交予關愛基金「積極考慮」。

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