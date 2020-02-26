香港疫情下開倉派錢 18歲以上永久居民可領一萬港元

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香港財政司司長陳茂波發表財政預算案，推出1,200億港元大規模逆周期措施，宣布向所有18歲或以上香港永久居民派錢一萬港元，派錢加派糖，將令下年度赤字達到1,391億港元，破香港歷來紀錄。

反修例風波加上疫症雙重夾擊，香港特區政府開倉派錢，財政司司長陳茂波說：「我會向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬港元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。」

明年3月31日或之前年滿18歲的永久居民便合資格，預計700萬人收到，連行政費會花710億港元，要做登記手續，網上為主，原則是簡單，填名和身分證就可以，政府亦會研究分批領取，可能長者先取。

19/20年度的薪俸稅、利得稅會百分百寬免、上限2萬港元。住宅差餉全免四季，每季上限1,500港元；非住宅首兩季上限5,000港元，後兩季1,500港元。

公屋免租一個月，富戶無份；綜援、生果金、傷殘津貼和在職家庭津貼全部出雙糧；文憑試明年繼續免考試費。

派錢加派糖，政府盤數由盈轉虧。19/20年度原本估計168億盈餘，結賬是赤字378億赤字，而明年更加會有1,391億赤字，破了香港歷來紀錄，約相等於經濟生產總值4.8%。

財政司司長陳茂波表示：「其中近1200億元赤字與現金發放計劃及其他一次性寬免措施有關，不會構成長遠財政負擔。」

之後幾年至2025年都預計「見紅」，財政儲備會由11,000億港元回落到9,300億水平，未計算未來幾年的紓困措施。

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