香港疫情下開倉派錢 18歲以上永久居民可領一萬港元

香港財政司司長陳茂波發表財政預算案,推出1,200億港元大規模逆周期措施,宣布向所有18歲或以上香港永久居民派錢一萬港元,派錢加派糖,將令下年度赤字達到1,391億港元,破香港歷來紀錄。

反修例風波加上疫症雙重夾擊,香港特區政府開倉派錢,財政司司長陳茂波說:「我會向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬港元,一方面鼓勵及帶動本地消費,另一方面紓緩市民的經濟壓力。」

明年3月31日或之前年滿18歲的永久居民便合資格,預計700萬人收到,連行政費會花710億港元,要做登記手續,網上為主,原則是簡單,填名和身分證就可以,政府亦會研究分批領取,可能長者先取。

19/20年度的薪俸稅、利得稅會百分百寬免、上限2萬港元。住宅差餉全免四季,每季上限1,500港元;非住宅首兩季上限5,000港元,後兩季1,500港元。

公屋免租一個月,富戶無份;綜援、生果金、傷殘津貼和在職家庭津貼全部出雙糧;文憑試明年繼續免考試費。

派錢加派糖,政府盤數由盈轉虧。19/20年度原本估計168億盈餘,結賬是赤字378億赤字,而明年更加會有1,391億赤字,破了香港歷來紀錄,約相等於經濟生產總值4.8%。

財政司司長陳茂波表示:「其中近1200億元赤字與現金發放計劃及其他一次性寬免措施有關,不會構成長遠財政負擔。」

之後幾年至2025年都預計「見紅」,財政儲備會由11,000億港元回落到9,300億水平,未計算未來幾年的紓困措施。

