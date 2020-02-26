香港公屋免租一個月 綜援生果金出雙糧（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府向18歲以上永久居民派錢之餘，糖亦繼續派，其他免稅、免租、免差餉及「撐企業」的派糖措施相繼推出。

本年度的薪俸稅，個人入息課稅及利得稅百分百寬減，上限2萬元。

來年亦會免差餉，住宅物業每季上限1,500港元，非住宅、首兩季分別最多減5,000港元，之後每季上限1,500港元。

房屋署及房協公屋免租一個月，富戶無份。綜援、生果金、長者生活津貼和傷殘津貼出雙糧。

對於學生，文憑試明年繼續免考試費。

支援企業方面，總共會用183億元，寬免出年的商業登記費，周年申報表登記費、會免足兩年。

打開門做生意，燈油火蠟有政府幫輕，非住宅用戶早前已宣布有75%電費補貼，為期4個月，依家加碼4個月，每月最多5,000港元。水費及排污費每月寬減75%亦延續多4個月，水費最多2萬港元，排污費上限12,500港元。

打工仔直接受惠的，包括建造業議會會撥2億港元，19個工種、開工不足的工人有培訓津貼、約一萬港元，可以幫助2,000、3,000人。

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