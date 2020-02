香港公屋免租一個月 綜援生果金出雙糧（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府向18歲以上永久居民派錢之餘,糖亦繼續派,其他免稅、免租、免差餉及「撐企業」的派糖措施相繼推出。

本年度的薪俸稅,個人入息課稅及利得稅百分百寬減,上限2萬元。

來年亦會免差餉,住宅物業每季上限1,500港元,非住宅、首兩季分別最多減5,000港元,之後每季上限1,500港元。

房屋署及房協公屋免租一個月,富戶無份。綜援、生果金、長者生活津貼和傷殘津貼出雙糧。

對於學生,文憑試明年繼續免考試費。

支援企業方面,總共會用183億元,寬免出年的商業登記費,周年申報表登記費、會免足兩年。

打開門做生意,燈油火蠟有政府幫輕,非住宅用戶早前已宣布有75%電費補貼,為期4個月,依家加碼4個月,每月最多5,000港元。水費及排污費每月寬減75%亦延續多4個月,水費最多2萬港元,排污費上限12,500港元。

打工仔直接受惠的,包括建造業議會會撥2億港元,19個工種、開工不足的工人有培訓津貼、約一萬港元,可以幫助2,000、3,000人。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。