Miller釀酒廠位於威斯康辛州Milwaukee市的總部大樓,週三下午發生槍擊案,最少有6人死亡,死者之中包括槍手在內,當局仍在調查開槍的動機。

在Milwaukee市發生槍擊案的老牌Miller釀酒廠園區範圍內,有幾座辦公大樓和釀酒設施,僱員最少有600人,附近的學校和商業包括電單車製造廠房Harley Davidson都要一度關閉。

有消息透露,槍手是釀酒廠的僱員,他週三早上被公司開除,之後他折返公司大開殺戒。

這間有160年歷史的釀酒廠擁有著名啤酒品牌Coors和Miller。

