歐洲多宗新型肺炎新個案可追溯到意大利

意大利的疫情是亞洲以外最嚴重,最新有323人確診、11人死亡,當地的疫情更輸出國外,令到南美和北非都「失守」。歐盟表示,暫時不考慮對意大利封關。

南美首宗對新型肺炎呈陽性個案來自巴西,最大城市聖保羅一名61歲男子,2月中旬去過意大利疫情嚴重的倫巴第出差,返國後發燒、咳嗽和流鼻水,檢測對新型肺炎呈陽性,現時在醫院隔離治療,情況良好。

北非的阿爾及利亞失守,一名意大利人上週一到當地後確診,目前已被隔離。

同日歐洲的奧地利、瑞士和克羅地亞首次有人感染新型肺炎,全部人近期均到過意大利倫巴第。

在奧地利因斯布魯克,確診的意大利夫婦其中一人任職的酒店,現時要封閉。

西班牙、德國和法國的新增個案亦與意大利有關。西班牙特內里費島一對意大利醫生夫婦確診後,兩人入住過的酒店,約1,000個住客要隔離檢疫。

面對疫情由意大利,擴散到其他歐洲國家,意大利鄰國和歐盟衛生專員都認為封關沒有必要且無效。

至於意大利國內的疫情,在北部倫巴第和威尼托大區以外擴散,中部托斯卡尼和南部的西西里島都出現確診個案。

總理孔特歸咎北部城鎮科多尼奧的醫院管理不當,處理該區的首宗病例時沒有跟足衛生守則,令到病毒散播。

