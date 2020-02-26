什麼是檢疫？ 檢疫期間要做什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）要求到過中國的旅客返回美國之後，需要檢疫14天，什麼是檢疫？而檢疫期間應該做什麼？

CDC在網站發出健康預警，要求旅客離開中國後的14天接受健康檢查。

CDC指出，在這14天之內，旅客需要在家隔離，並且檢測自己的健康情況，有衛生官員會與旅客來聯繫，並提供進一步的指引，在檢疫期間旅客需要做什麼呢？

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「指引就是在自我檢疫的14日，盡量留在家裡，盡量不要出外，尤其是乘搭公共交通工具，一定不好，家人盡量，如果可以的話，離開少少，距離一定是6呎以外，勤洗手，每次洗手20秒。」

另外，每日檢查自己的體溫最少兩次，一旦發現體溫達到華氏100.4度或以上，就要打電話給醫生。

白幹榮醫生說：「如果咳嗽或呼吸有問題，不要馬上出去找醫生，首先打電話給自己的醫生和診所，因為你打電話之後，我們會有專員，第一，問你14日內去過什麼地方，對應方法是不同的，之後如果說可以來診所的話，至少讓醫生和診所事先有準備，你去到之後會馬上隔離，之後再問深一層或做檢驗。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。