什麼是檢疫？ 檢疫期間要做什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)要求到過中國的旅客返回美國之後,需要檢疫14天,什麼是檢疫?而檢疫期間應該做什麼?

CDC在網站發出健康預警,要求旅客離開中國後的14天接受健康檢查。

CDC指出,在這14天之內,旅客需要在家隔離,並且檢測自己的健康情況,有衛生官員會與旅客來聯繫,並提供進一步的指引,在檢疫期間旅客需要做什麼呢?

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「指引就是在自我檢疫的14日,盡量留在家裡,盡量不要出外,尤其是乘搭公共交通工具,一定不好,家人盡量,如果可以的話,離開少少,距離一定是6呎以外,勤洗手,每次洗手20秒。」

另外,每日檢查自己的體溫最少兩次,一旦發現體溫達到華氏100.4度或以上,就要打電話給醫生。

白幹榮醫生說:「如果咳嗽或呼吸有問題,不要馬上出去找醫生,首先打電話給自己的醫生和診所,因為你打電話之後,我們會有專員,第一,問你14日內去過什麼地方,對應方法是不同的,之後如果說可以來診所的話,至少讓醫生和診所事先有準備,你去到之後會馬上隔離,之後再問深一層或做檢驗。」

