CDC呼籲美國民眾做好準備應對新型肺炎爆發

聯邦疾病防控中心(CDC)週二呼籲美國民眾,要做好準備應對新型冠狀病毒在本地社區爆發,CDC已制定了相關指引。

CDC表示,目前雖然暫時未有社區爆發案例,但是有鑑於最近在中國以外的多個國家或地區都相繼出現社區爆發,增加了美國邊境檢疫隔離的難度,帶來未知數,令人憂慮。

CDC主任Nancy Messonnier醫生說:「美國預料會出現社區爆發,目前已不是會否發生的問題,而是何時會發生。」

CDC指目前的檢疫措施都是針對去過中國的旅客和他的密切接觸者,以及撤僑人士,但是如果在美國出現社區爆發,就需要採取進一步指施。

CDC因此制定了一系列指引,一旦在美國本地爆發,根據疫情的嚴重性,讓民眾有準備如何應對。

個人方面,如果同居親友有不適,應該考慮自我隔離。

社區方面,CDC建議盡量減少人與人接觸,例如取消大型聚會,學校應分為小班授課,疫情嚴重的話可能宣佈停課,採用網上方式授課,家長都應詢問校方相關措施,公司應考慮讓員工在家工作,提供更有彈性請病假措施。

環境方面,在室內應時刻對多人觸摸的物品進行清潔和消毒等。

Messonnier醫生說:「我明白情況聽來很嚴重,可能嚴重影響日常生活,但是民眾要開始計劃,我希望日後回顧時覺得,過份準備比起準備不足好。」

