【KTSF】

面對當前的新型肺炎疫情危機,白宮本星期準備要求緊急預算撥款來應對疫情。

聯邦衛生福利局已經啟動一個「緊急傳染病快速應變基金」,並正尋求從部門裡面其他戶口轉移超過1.3億元來抗疫,包括撥款給國防部;使用屬下加州幾個軍事基地,來收容從中國撤僑回美的人士;加快研發疫苗;加快實驗室的檢測設施;以及在美國邊境口岸加強檢測等,部門也可能還要求更多撥款。

