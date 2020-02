特朗普旋風式訪問印度 十萬人集會歡迎

【有線新聞】

特朗普總統旋風式訪問印度36小時,先到印度總理莫迪家鄉出席大型集會,接受超過10萬人歡迎。他週三會與莫迪會談,預料兩國會簽署逾20億美元軍購協議。

特朗普訪問印度的首項活動,是到總理莫迪的家鄉古吉拉特邦,在新落成的全球最大板球場,參與10萬人集會。

特朗普這次行程聚焦兩國經貿合作和反恐。特朗普:「美國和印度也堅決捍衛民眾,免受激進伊斯蘭恐怖主義威脅。」

他又表示,期待向印度出口最精良的軍備,以及加強太空合作。

這場大型活動發生一段小插曲,傳媒發現特朗普似乎不熟悉印度文的發音,將當地著名的板球員名讀錯。

特朗普說:「在這個國家你們的人民為世界上一些最偉大的板球運動員歡呼,由蘇欽(薩)滕杜爾…克勒到維羅科…利。」

他就連當地地名都讀錯,不過依然贏得全場掌聲。

特朗普之後轉到泰姬陵和聖雄甘地的故居參觀,週二在新德里與莫迪正式會談出席國宴,預料兩國將簽署多項合作協議,涵蓋國防、知識產權等。

除了洽談合作,華府官員透露,特朗普將就印度推行《公民身分修正案》觸發大規模示威與取消印控克什米爾自治地位,向莫迪表達關注,期望新德里政府秉持民主,尊重宗教少數族群。

