南加Costa Mesa市拒接收新型肺炎患者並引發訴訟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國現有53宗確診,而新增加的39個病例全部境外引入,其中36例是鑽石公主號美籍乘客,另外3例是武漢撤僑人員。由於北加州醫院的隔離設施有限,聯邦政府計劃將部分確診者轉移至南加州Costa Mesa市一個醫療中心,引來該市的反對並提出訴訟。

聯邦政府計劃轉移在北加州Travis空軍基地,正在進行隔離的部分新冠狀病毒確診者到南加州橙縣Costa Mesa市的Fairview發展中心,市政府與一些居民都表示反對。

市府提出訴訟指,聯邦政府4個部門,包括CDC與國防部在內,沒有徵詢該市的意見,加州緊急服務辦公室總務部和Fairview發展中心也被列為被告,聯邦法庭裁定暫時不准轉移確診者到Costa Mesa市任何地方。

Costa Mesa市長Katrina Foley說:「我們城市有很多活動,不適合做隔離,為那些有傳染病的患者。」

Costa Mesa消防局局長Dan Stefano說:「最大的擔憂是我們缺少資訊,沒有相關信息告訴我們,以致非常擔心。」

聯邦政府對此回應稱,Costa Mesa市政府的反應毫無根據,而且帶有侵擾性,而州府的回應是,病毒在該市社區傳播的可能性極低,病人在安全設施內不會與社區有互動。

1959年啟用、面積125英畝的Fairview發展中心,1967年達到使用高峰期,收容了2,700名有智障的病人,但目前屬於空置狀態。

Fairview發展中心只是聯邦及州政府考慮的其中一個用作新冠狀病毒的隔離設施之一,當局表示,在Travis空軍基地強制隔離的遊客,還有140人正在等待檢測結果,不排除確診案例繼續增加,所以需要有更大的隔離設施,可以進行最多30天的隔離期。

如果不將患者轉移至州府的醫療設施,而是其他醫院或酒店,會加重醫療健保負擔。

另外,在德州San Antonio Lackland空軍基地隔離的新冠狀病毒確診者,也計劃轉移至阿拉巴馬州Anniston市聯邦緊急管理局FEMA的一個中心,但同樣遭到拒絕。

德州聯邦眾議員Mike Rogers週六致電正在出訪印度的特朗普總統,表示反對轉移計劃,因為當地醫療設施無法應對傳染病的防控。

阿拉巴馬州共和黨聯邦眾議員Mike Rogers說:「他(特朗普)在去印度的空軍一號上,完全不知情,也不知道確診者返美,但他向我保證,他會採取措施加以阻止。」

