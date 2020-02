華爾街股市週二續拋售 道指標普再跌逾3%

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二繼續出現拋售,道瓊斯和S&P 500週一跌超過3%之後,這兩大指數週二又跌超過3%,Nasdaq週二也下跌接近3%,期金和期油也回軟,紐約期油每桶跌至49元。

美股繼續大跌,主要指數週二下跌接近或超過3%,道瓊斯和S&P 500週一跌超過3%之後,週二又再跌多超過3%,道指週二跌879點,僅僅企穩在27,000點水平,道指這兩天就跌了近2,000點,是美國歷來在兩天之間跌幅最大。

Nasdaq週二也跌255點,跌破9,000點關口。

股市跌,主要因為新型冠狀病毒快速蔓延全球,聯邦疾病防控中心(CDC)週二更警告說,疫情將會在美國大爆發,呼籲民眾要做好準備。

消息傳出之後,市場出現恐慌性拋售,與旅遊運輸相關類股跌幅較大,好像郵輪Norwegian股價週一大跌超過9%之後,週二再跌多近8%,航空股也出現拋售,好像American航空股價跌超過8%。

聯合航空(United Airlines)股價也跌了超過6%,聯航表示,肺炎疫情正在衝擊載客量,飛往中國航線的短期需求大約百分百下跌,飛往跨太平洋地區航線的短期需求也下跌大約75%,聯航正著手管理業務,來減低營運和財政上的中斷.

聯航繼續保持第一季盈利預估目標,但由於圍繞今次疫情存在許多不確定因素,很難估計疫情對整體航空旅遊將會造成甚麼衝擊,因此取消今年全年對業績前景的預測.

聯航的總收益之中,約有四成是來自國際航線,聯航飛往香港和中國的航線至今仍然暫停,聯航在舊金山國際機場是最大的航空公司,在這個機場的市場佔有率大約有46%。

另外,疫情爆發也影響到國際旅遊,連累消費低迷,信用卡公司MasterCard股價週二急跌接近7%,公司在聲明中表示,跨境旅遊和跨境網購正受到衝擊,預測第一季收益增長,將會比先前預估減少大約2%至3%,如果這衝擊只是局限於第一季,預測公司今年的年度收益增長將會跌至預估目標的低位。

MasterCard又說,究竟這疫情爆發多久,以及嚴重到甚麼程度,仍然是未知數。

