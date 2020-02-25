華爾街股市週二續拋售 道指標普再跌逾3%

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二繼續出現拋售，道瓊斯和S&P 500週一跌超過3%之後，這兩大指數週二又跌超過3%，Nasdaq週二也下跌接近3%，期金和期油也回軟，紐約期油每桶跌至49元。

美股繼續大跌，主要指數週二下跌接近或超過3%，道瓊斯和S&P 500週一跌超過3%之後，週二又再跌多超過3%，道指週二跌879點，僅僅企穩在27,000點水平，道指這兩天就跌了近2,000點，是美國歷來在兩天之間跌幅最大。

Nasdaq週二也跌255點，跌破9,000點關口。

股市跌，主要因為新型冠狀病毒快速蔓延全球，聯邦疾病防控中心（CDC）週二更警告說，疫情將會在美國大爆發，呼籲民眾要做好準備。

消息傳出之後，市場出現恐慌性拋售，與旅遊運輸相關類股跌幅較大，好像郵輪Norwegian股價週一大跌超過9%之後，週二再跌多近8%，航空股也出現拋售，好像American航空股價跌超過8%。

聯合航空（United Airlines）股價也跌了超過6%，聯航表示，肺炎疫情正在衝擊載客量，飛往中國航線的短期需求大約百分百下跌，飛往跨太平洋地區航線的短期需求也下跌大約75%，聯航正著手管理業務，來減低營運和財政上的中斷．

聯航繼續保持第一季盈利預估目標，但由於圍繞今次疫情存在許多不確定因素，很難估計疫情對整體航空旅遊將會造成甚麼衝擊，因此取消今年全年對業績前景的預測．

聯航的總收益之中，約有四成是來自國際航線，聯航飛往香港和中國的航線至今仍然暫停，聯航在舊金山國際機場是最大的航空公司，在這個機場的市場佔有率大約有46%。

另外，疫情爆發也影響到國際旅遊，連累消費低迷，信用卡公司MasterCard股價週二急跌接近7%，公司在聲明中表示，跨境旅遊和跨境網購正受到衝擊，預測第一季收益增長，將會比先前預估減少大約2%至3%，如果這衝擊只是局限於第一季，預測公司今年的年度收益增長將會跌至預估目標的低位。

MasterCard又說，究竟這疫情爆發多久，以及嚴重到甚麼程度，仍然是未知數。

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