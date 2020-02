南韓確診個案增至977宗 新天地教會所有信徒需檢測

【有線新聞】

南韓再多144人感染新型肺炎,確診總數增至977宗,再多3人死亡,南韓總統文在寅到大邱市視察。

南韓成為內地之外最多確診病例的地區,其中以大邱及慶尚北道最多,佔全部新增個案七成。慶尚北道西南部一個殘疾人士療養院,有3分1人染病,懷疑爆發集體感染。

總統文在寅到大邱市與衛生部門官員開會,承諾為受疫情影響地區提供財政支援。他解釋在兩大爆發點,實施「最大程度封鎖」,是要以最大限度阻止病毒傳播,並非要「封城」、圍困疫區。

政府亦安排出現集體感染的新天地教會所有信徒做新型肺炎檢測,教會在全國有超過21萬名信徒已向政府提供其姓名、聯絡方式等。

一名到過國防大樓的攝影師出現疑似病徵,國防部暫時關閉新聞發布室消毒。

疫情持續,影響不少活動及賽事,原定下月底在釜山舉行的世界乒乓球錦標賽,延期3個月。

有駐韓美軍家屬確診感染,美韓防長在華盛頓會面後表示,正考慮縮小聯合軍演規模。

美國疾控中心提升對南韓的旅遊級別至第三級,呼籲公民如非必要勿到南韓。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。