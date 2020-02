【KTSF】

今年2月有可能成為舊金山156年來,首次出現乾旱的2月。

根據國際氣象局的記錄,自1864年以來,舊金山從未出現過一直都沒有降雨的2月份,舊金山最後一次降雨紀錄是1月28日。

根據最新的一份報告預測,舊金山灣區直到3月份,可能面臨乾旱的情況。

預測舊金山未來最有機會出現降雨的時間,將會出現在本週日3月1日,預計將有兩到三成機會下雨。

