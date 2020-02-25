舊金山華裔拾荒長者遇襲被搶 疑涉種族歧視警方調查（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

從週日晚起，社交媒體流傳一段片，一名華裔長者在舊金山灣景區拾荒時，疑似被非洲裔搶走手推車，圍觀的人並沒有幫忙，反而叫囂及嘲笑，有人甚至向該名長者說疑似涉及種族歧視的話，舊金山警方已就事件展開調查。

由長約一分半鐘的片段所見，一名華裔男長者，被一群非洲裔人士包圍，其中一名非洲裔男子不斷用粗口辱罵事主，並一度用類似掃把的物體三度打向事主。

圍觀的人沒有幫忙，反而是歡呼及叫囂。

疑似向長者施襲的男子更說了一句「I hate Asians」（我討厭亞裔），並不斷趕事主離開。

片段流出後，施襲男子及圍觀人士的行為在網上引起強烈的爭議，上傳片段的人指，華裔事主是一名靠拾荒維生的長者，每一天在市內收拾汽水罐及其他被棄置的物品，案發當日事主去到灣景區的Osceola Lane。

在片段中，疑似施襲的男子更一度搶走事主用來拾荒的手推車，事主見到後更一度哭起來。

有人走上前，與正在哭的事主自拍。

警方表示，在週一早上見到片段，但不知道確實的案發日期及時間，灣景區警局已經立案展開調查，並嘗試找出事主及懷疑涉案人士的身分。

舊金山地檢官博徹思亦指，他已經看過相關片段，他的辦公室高度重視案件。

代表該區的市參事華頌善知道事件後，第一時間與警方聯絡，華頌善發聲明指，這些畫面令他心碎，遇襲的對象更加是長者，社區絕對不容忍這些暴力及歧視行為，他為盡力為案中事主討回公道。

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