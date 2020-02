【KTSF】

中半島San Mateo市警局週一凌晨拘捕4名青少年,他們涉嫌與市內多宗汽車爆竊案有關。

警方於凌晨12時半左右接報,指西Hillsdale大道1300號路段一個公寓屋苑有汽車被爆竊,警員到場後,拘捕19歲青年Daniel Mora Mendez,兩名16歲少年和一名17歲少年,他們全部來自南舊金山。

報案者向警方稱,疑犯乘坐一輛銀色福特四門房車,警員到場後,發現與描述吻合的車輛在西Hillsdale大道夾Clearview Way行駛,警員將汽車截停後,在車內發現失竊的物品。

由於案中有3名疑犯尚未成年,警方沒有公開他們的身分。

