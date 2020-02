普洛西旋風式到訪舊金山華埠 鼓勵大家多消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

代表加州的國會眾議院議長普洛西(Nancy Pelosi)週一旋風式到訪舊金山華埠購物及吃點心,並大派定心丸,指華埠非常安全,鼓勵大家多來消費。

新型肺炎的疫情嚴重影響舊金山華埠的生意,代表舊金山選區的79歲聯邦眾議長普洛西,亦遠道從首都華盛頓回到灣區,特地在華埠逗留近兩小時購物及吃飯,力證華埠社區的安全。

普洛西說:「我們想跟大家說,歡迎來華埠,我們也來了,大家很小心,亦很安全,跟我一起來華埠。」

普洛西第一站到訪天后廟街有超過160年歷史的天后古廟,她在廟內為美國人民及中國的疫情祈福。

普洛西說:「廟宇很討喜很漂亮,亦很滿足心靈。」

普洛西到達前十分鐘突然出現小插曲,就是華埠一帶突然停電,令她需要臨時改變行程,不過幸好,她每到一間店,該間店鋪的電力就會恢復。

普洛西然後來到金門餅食公司,了解製作籤語餅的過程,老闆陳展明特別為普洛西印了特別的”籤文”。

陳展明說:「籤文說:我們團結一致,熱烈歡迎眾議院議長普洛西來到金門餅食公司。」

有華裔書法家為普洛西送上寫有「萬眾一心 共創輝煌」的字畫。

普洛西表示,33年前的2月,僑領方李邦琴將她介紹給華裔社區認識,開展了她與華裔之間深厚的情誼,這段時間一眼就過去,但華埠食物的質素及市民的熱情仍然沒有改變。

普洛西說:「大家應該到訪華埠,市府已經做好預防措施,我們知道大家擔心旅遊業,擔心到處旅遊,但我認為華埠非常安全,希望其他人會來。」

普洛西隨後到訪Grant街兩間商店,並在其中一間買了炒鍋,普洛西指出,她一家都是點心愛好者,吃點心是感恩節的必備節目之一,因此她行程的最後一站,就是與多名華裔社區領袖一起吃點心。

普洛西在行程中,亦不忘攻擊特朗普總統,普洛西表示,她對聯邦政府抗疫的工作充滿信心,但不同意特朗普在預算中建議削減對預防疾病的撥款,她並指,加州初選即將來臨,不論誰勝誰負,美國急需撤換總統。

普洛西說「我擔心特朗普的預算削減19%的疾控撥款,這機構(CDC)負責做預防工作,我對此不滿意,我們會對抗這項削減。」

華裔社區初步計劃本星期六在花園角舉行集會,並遊行至聯合廣場,希望主流社會不要因疫情而歧視本地華人。

