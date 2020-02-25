普洛西旋風式到訪舊金山華埠 鼓勵大家多消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

代表加州的國會眾議院議長普洛西（Nancy Pelosi）週一旋風式到訪舊金山華埠購物及吃點心，並大派定心丸，指華埠非常安全，鼓勵大家多來消費。

新型肺炎的疫情嚴重影響舊金山華埠的生意，代表舊金山選區的79歲聯邦眾議長普洛西，亦遠道從首都華盛頓回到灣區，特地在華埠逗留近兩小時購物及吃飯，力證華埠社區的安全。

普洛西說：「我們想跟大家說，歡迎來華埠，我們也來了，大家很小心，亦很安全，跟我一起來華埠。」

普洛西第一站到訪天后廟街有超過160年歷史的天后古廟，她在廟內為美國人民及中國的疫情祈福。

普洛西說：「廟宇很討喜很漂亮，亦很滿足心靈。」

普洛西到達前十分鐘突然出現小插曲，就是華埠一帶突然停電，令她需要臨時改變行程，不過幸好，她每到一間店，該間店鋪的電力就會恢復。

普洛西然後來到金門餅食公司，了解製作籤語餅的過程，老闆陳展明特別為普洛西印了特別的”籤文”。

陳展明說：「籤文說：我們團結一致，熱烈歡迎眾議院議長普洛西來到金門餅食公司。」

有華裔書法家為普洛西送上寫有「萬眾一心 共創輝煌」的字畫。

普洛西表示，33年前的2月，僑領方李邦琴將她介紹給華裔社區認識，開展了她與華裔之間深厚的情誼，這段時間一眼就過去，但華埠食物的質素及市民的熱情仍然沒有改變。

普洛西說：「大家應該到訪華埠，市府已經做好預防措施，我們知道大家擔心旅遊業，擔心到處旅遊，但我認為華埠非常安全，希望其他人會來。」

普洛西隨後到訪Grant街兩間商店，並在其中一間買了炒鍋，普洛西指出，她一家都是點心愛好者，吃點心是感恩節的必備節目之一，因此她行程的最後一站，就是與多名華裔社區領袖一起吃點心。

普洛西在行程中，亦不忘攻擊特朗普總統，普洛西表示，她對聯邦政府抗疫的工作充滿信心，但不同意特朗普在預算中建議削減對預防疾病的撥款，她並指，加州初選即將來臨，不論誰勝誰負，美國急需撤換總統。

普洛西說「我擔心特朗普的預算削減19%的疾控撥款，這機構（CDC）負責做預防工作，我對此不滿意，我們會對抗這項削減。」

華裔社區初步計劃本星期六在花園角舉行集會，並遊行至聯合廣場，希望主流社會不要因疫情而歧視本地華人。

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