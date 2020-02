【有線新聞】

意大利新型肺炎疫情擴散,感染人數增至229人。

當局繼續封鎖北部10多個爆發疫情的城鎮,多個地區暫停一切娛樂、宗教及體育活動,只有部分頂級球賽,包括週四國際米蘭對盧多格雷斯的歐霸盃賽事可以閉門作賽。

在疫情最嚴重的倫巴第大區,全個區、包括首府米蘭的酒吧,本星期要提前在傍晚6時關門。

世衛指,當地八成病例沒有症狀或者只有輕微症狀,但疫情快速增長、令人擔憂。

世衛與歐洲疾控中心組成的專家組已抵達當地支援,重點控制病毒進一步人傳人。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。