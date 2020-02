【有線新聞】

伊朗新型肺炎疫情擴散,死亡人數增至16人,95人受感染,包括衛生部副部長。

確診染上病毒的衛生部副部長哈理奇,週一開記者會交代疫情同日發燒,當時已見他不時抹汗。

他是負責伊朗抗疫工作的最高級官員,目前在家中接受隔離治療。

伊朗是中國以外,新型肺炎死亡病例最多的國家。

