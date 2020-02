港專家指新型冠狀病毒傳播力及爆發力不容忽視（視頻）

【有線新聞】

新型冠狀病毒疫情在世界各地爆發,香港特區政府委任專家說暫時未算全球大流行,但病毒傳播力及爆發力不容忽視,一旦大流行就要變陣應戰。

隨著疫情在南韓、意大利等國家爆發,新型肺炎會否演變成全球大流行?香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為絕不可放鬆:「很明顯較普通季節性流感嚴重得多,如果我們不理會,任由它(疫情)發展下去,很有可能成為全球大流行。當你說1%至2%的人口死亡,是很嚴重的事,我不是散播謠言或恐慌。」

對上一次疫症全球大流行,是2009年俗稱豬流感的H1N1甲型流感,雖然感染人數多,但很多人本身有抗體,亦有藥和疫苗,所以不算嚴重,全球超過28萬人死亡。

再早些是1918年的流感大流行,5億人感染,佔當時全球人口3分之1,至少5,000萬人死亡。

今次新型肺炎值得關注,因為像流感傳播,中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出:「近這100年都很少,沒有聽過有冠狀病毒變為大流行,現時新型冠狀病毒的爆發力真的很厲害。」

若果造成全球大流行,現時策略要變,許樹昌又指:「即是圍堵政策失敗,變相做法會不同,改為舒緩、退一步地做。輕微的個案不再隔離,讓他回家休息可能要停工、停學,很多活動停止,直至社區很多人感染,部分人有抗體,加上有疫苗生產。」

