港專家指新型冠狀病毒傳播力及爆發力不容忽視（視頻）

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新型冠狀病毒疫情在世界各地爆發，香港特區政府委任專家說暫時未算全球大流行，但病毒傳播力及爆發力不容忽視，一旦大流行就要變陣應戰。

隨著疫情在南韓、意大利等國家爆發，新型肺炎會否演變成全球大流行？香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為絕不可放鬆：「很明顯較普通季節性流感嚴重得多，如果我們不理會，任由它（疫情）發展下去，很有可能成為全球大流行。當你說1%至2%的人口死亡，是很嚴重的事，我不是散播謠言或恐慌。」

對上一次疫症全球大流行，是2009年俗稱豬流感的H1N1甲型流感，雖然感染人數多，但很多人本身有抗體，亦有藥和疫苗，所以不算嚴重，全球超過28萬人死亡。

再早些是1918年的流感大流行，5億人感染，佔當時全球人口3分之1，至少5,000萬人死亡。

今次新型肺炎值得關注，因為像流感傳播，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出：「近這100年都很少，沒有聽過有冠狀病毒變為大流行，現時新型冠狀病毒的爆發力真的很厲害。」

若果造成全球大流行，現時策略要變，許樹昌又指：「即是圍堵政策失敗，變相做法會不同，改為舒緩、退一步地做。輕微的個案不再隔離，讓他回家休息可能要停工、停學，很多活動停止，直至社區很多人感染，部分人有抗體，加上有疫苗生產。」

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