港增3宗確診兩宗跟北角佛堂有關 一患者在肯德基廚房工作（視頻）

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香港週二新增3宗新型肺炎確診個案，其中一個女人在北角肯德基負責炸雞，她去過北角佛堂，兒子亦確診。

衛生防護中心在佛堂的經書及洗手間水龍頭發現新冠狀病毒，新增的個案其中一名是55歲女子，居於北角百福花園。

她在2月3至8日曾到福慧精舍，17日開始發病，24日到律敦治醫院求醫。她的胞姊亦曾到佛堂，早前已確診。

她的24歲兒子亦染病，兒子在中環一號廣場工作，沒外遊記錄，亦沒明顯病徵，他知道母親染病後，到律敦治醫院急症室求醫，發現肺片有花，最終確診。

佛堂已累積多宗個案，衛生防護中心早前到佛堂抽取33個樣本，在公共地方抽取的多個樣本呈陰性，如門鐘﹑電梯及扶手等，佛堂內有兩個樣本呈陽性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一共在公共地方與佛舍內採摘了33個樣本，公共地方的環境樣本全部都呈陰性，而在佛堂內的兩個樣本則呈陽性，一個陽性樣本是經書封面，有些布蓋著經書的封面及櫃墊；另外一個樣本則是在佛堂內的洗手間，入面的水龍頭扶手（即冷熱水的手柄）都是陽性。

該名55歲女病人在北角明園西街的肯德基工作，負責在廚房炸雞，平日不會接觸顧客。但在煮食過程中會否有機會傳播病毒？張竹君表示，一般來說他們會戴口罩，而炸雞炸好時亦十分熱，這樣高溫拿出去，染病機會就會較微。

該肯德基分店亦表示，得悉事件後已徹底清潔及消毒，即日起至3月9日暫停營業。

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