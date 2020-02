港增3宗確診兩宗跟北角佛堂有關 一患者在肯德基廚房工作（視頻）

【有線新聞】

香港週二新增3宗新型肺炎確診個案,其中一個女人在北角肯德基負責炸雞,她去過北角佛堂,兒子亦確診。

衛生防護中心在佛堂的經書及洗手間水龍頭發現新冠狀病毒,新增的個案其中一名是55歲女子,居於北角百福花園。

她在2月3至8日曾到福慧精舍,17日開始發病,24日到律敦治醫院求醫。她的胞姊亦曾到佛堂,早前已確診。

她的24歲兒子亦染病,兒子在中環一號廣場工作,沒外遊記錄,亦沒明顯病徵,他知道母親染病後,到律敦治醫院急症室求醫,發現肺片有花,最終確診。

佛堂已累積多宗個案,衛生防護中心早前到佛堂抽取33個樣本,在公共地方抽取的多個樣本呈陰性,如門鐘﹑電梯及扶手等,佛堂內有兩個樣本呈陽性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示,一共在公共地方與佛舍內採摘了33個樣本,公共地方的環境樣本全部都呈陰性,而在佛堂內的兩個樣本則呈陽性,一個陽性樣本是經書封面,有些布蓋著經書的封面及櫃墊;另外一個樣本則是在佛堂內的洗手間,入面的水龍頭扶手(即冷熱水的手柄)都是陽性。

該名55歲女病人在北角明園西街的肯德基工作,負責在廚房炸雞,平日不會接觸顧客。但在煮食過程中會否有機會傳播病毒?張竹君表示,一般來說他們會戴口罩,而炸雞炸好時亦十分熱,這樣高溫拿出去,染病機會就會較微。

該肯德基分店亦表示,得悉事件後已徹底清潔及消毒,即日起至3月9日暫停營業。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。