桂民海涉為境外非法提供情報判囚10年 中方指桂主動恢復中國籍

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被中國拘留的銅鑼灣書店店主桂民海，為境外非法提供情報罪罪成，一審判囚10年。中方表示，擁有瑞典籍的桂民海，認罪不上訴，更已經主動恢復了中國國籍。

浙江寧波中級人民法院周一發公告，指香港銅鑼灣書店店主桂民海，上個月被控「為境外非法提供情報」，經法院開庭審理後，公開判他罪成，判監十年，剝奪政治權利五年。

中方指，桂民海自行聘請了律師辯護，聞判後，表示認罪不會上訴。

法院公告無提供任何庭上圖片，但一開始就提到1996年入籍瑞典的桂民海，兩年前已自願主動申請，恢復中國國籍，中方亦批准。

中國外交部發言人趙立堅說：「被批准恢復中國國籍的公民，不得再保留外國國籍，在桂民海恢復中國國籍後，中國依法只承認其為中國公民，中方堅決反對任何國家，干涉中國的內政和司法主權。」

中方又指，由於新型肺炎疫情肆虐，暫停領事探視工作。

瑞典外交部提到桂民海時，則仍然以「我國公民」稱呼他，又指沒收過中方通知再起訴桂民海，瑞典一如概往、要求中方放人。

55歲的桂民海，2015年在泰國失蹤，其後於央視訪問，聲稱是因多年前撞死少女潛逃，回內地自首投案，服刑完畢、一直沒離開內地。

至2018年初，坐火車到北京時，再遭便衣警員帶走，當時有瑞典外交官在旁，按中方說法，桂民海是再次被捕之後，向中方申請恢復中國國籍。

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