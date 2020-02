桂民海涉為境外非法提供情報判囚10年 中方指桂主動恢復中國籍

【有線新聞】

被中國拘留的銅鑼灣書店店主桂民海,為境外非法提供情報罪罪成,一審判囚10年。中方表示,擁有瑞典籍的桂民海,認罪不上訴,更已經主動恢復了中國國籍。

浙江寧波中級人民法院周一發公告,指香港銅鑼灣書店店主桂民海,上個月被控「為境外非法提供情報」,經法院開庭審理後,公開判他罪成,判監十年,剝奪政治權利五年。

中方指,桂民海自行聘請了律師辯護,聞判後,表示認罪不會上訴。

法院公告無提供任何庭上圖片,但一開始就提到1996年入籍瑞典的桂民海,兩年前已自願主動申請,恢復中國國籍,中方亦批准。

中國外交部發言人趙立堅說:「被批准恢復中國國籍的公民,不得再保留外國國籍,在桂民海恢復中國國籍後,中國依法只承認其為中國公民,中方堅決反對任何國家,干涉中國的內政和司法主權。」

中方又指,由於新型肺炎疫情肆虐,暫停領事探視工作。

瑞典外交部提到桂民海時,則仍然以「我國公民」稱呼他,又指沒收過中方通知再起訴桂民海,瑞典一如概往、要求中方放人。

55歲的桂民海,2015年在泰國失蹤,其後於央視訪問,聲稱是因多年前撞死少女潛逃,回內地自首投案,服刑完畢、一直沒離開內地。

至2018年初,坐火車到北京時,再遭便衣警員帶走,當時有瑞典外交官在旁,按中方說法,桂民海是再次被捕之後,向中方申請恢復中國國籍。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。