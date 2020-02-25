新型冠狀病毒如何傳染 社區傳播意指甚麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南韓一名沒有去過中國、沒有接觸過新型冠狀病毒的超級傳播者，將病毒傳染給多人，造成社區傳播，什麼是社區傳播？新型冠狀病毒是如何傳染？

南韓近日新型冠狀病毒確診個案大幅增加，出現社區傳播的現象，舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，聯邦疾病防控中心（CDC）正密切關注事態發展，並且與地方公共衛生部門合作，為一旦發生社區傳播做好準備措施，究竟什麼是社區傳播呢？

白幹榮醫生說：「社區傳染就是那病人自己沒有去過中國，應該也沒有與去過中國的人接觸，可是覺得無端有症狀，去檢驗後呈陽性，是Covid19新型冠狀病毒，這叫做社區傳染。」

白醫生表示，目前美國並沒有社區傳播現象。

白幹榮醫生說：「在美國所有我們所知的個案，都知道有那個聯繫的，知道有與病人接觸過，或去過中國的，未至於不知道，莫名其妙的感染到，如果有這情況出現就是社區傳染，這情況美國未曾出現。」

新型冠狀病毒是怎樣傳染的呢？

白幹榮醫生說：「應該好像感冒這般傳染，是噴沫傳染的，打噴嚏或咳嗽，噴向空氣時有他的噴沫，然後另一人在6呎以內接觸到，如果大力些，可能更遠些，摸自己的粘膜、眼睛、食道和鼻腔裡頭，不是空氣傳染的。」

中國衛生防疫專家在2月初確認新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括「氣溶膠傳播」，所謂「氣溶膠傳播」，即是飛沫混合在空氣中，形成「氣溶膠」，人體吸入後導致感染。

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