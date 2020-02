新型冠狀病毒如何傳染 社區傳播意指甚麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南韓一名沒有去過中國、沒有接觸過新型冠狀病毒的超級傳播者,將病毒傳染給多人,造成社區傳播,什麼是社區傳播?新型冠狀病毒是如何傳染?

南韓近日新型冠狀病毒確診個案大幅增加,出現社區傳播的現象,舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,聯邦疾病防控中心(CDC)正密切關注事態發展,並且與地方公共衛生部門合作,為一旦發生社區傳播做好準備措施,究竟什麼是社區傳播呢?

白幹榮醫生說:「社區傳染就是那病人自己沒有去過中國,應該也沒有與去過中國的人接觸,可是覺得無端有症狀,去檢驗後呈陽性,是Covid19新型冠狀病毒,這叫做社區傳染。」

白醫生表示,目前美國並沒有社區傳播現象。

白幹榮醫生說:「在美國所有我們所知的個案,都知道有那個聯繫的,知道有與病人接觸過,或去過中國的,未至於不知道,莫名其妙的感染到,如果有這情況出現就是社區傳染,這情況美國未曾出現。」

新型冠狀病毒是怎樣傳染的呢?

白幹榮醫生說:「應該好像感冒這般傳染,是噴沫傳染的,打噴嚏或咳嗽,噴向空氣時有他的噴沫,然後另一人在6呎以內接觸到,如果大力些,可能更遠些,摸自己的粘膜、眼睛、食道和鼻腔裡頭,不是空氣傳染的。」

中國衛生防疫專家在2月初確認新冠肺炎傳播途徑,除了直接傳播、接觸傳播之外,還包括「氣溶膠傳播」,所謂「氣溶膠傳播」,即是飛沫混合在空氣中,形成「氣溶膠」,人體吸入後導致感染。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。