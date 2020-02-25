武漢因新型冠狀病毒而出名 戴口罩凸顯中美差異（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從新冠狀病毒爆發以來，由於美中兩國文化差異，也衍生一些新奇或是值得探討的故事，本集先來看看與武漢和口罩有關的話題。

紀錄片《矽谷中國人》的導演張慈是灣區人，這次的新冠狀病毒疫情，也讓她瞭解了一些有趣的事情，例如1月底的一天，她坐Uber去舊金山市中心,原本不太跟司機聊天的她，因為司機樣貌很像南韓一位男明星，就跟司機聊了起來。

張慈說：「我就說你是不是韓國人，結果他很生氣，他說：『我憑甚麼是韓國人，我是秘魯人』 ，他說：『你看我像韓國人嗎？』 然後就聊起來了，聊起來了以後，他說他一輩子沒有聽說過武漢，但現在知道中國有個大城市叫武漢，他說武漢現在很有名，就是因為那裡發生新型冠狀病毒疫情。」

另外，張慈的先生是美國白人，結婚30年，去過中國無數次，但也不知道武漢這個城市，也是因為這次疫情才知道武漢。

張慈說：「從來不會帶他去武漢，也不可能專門跟他講武漢，他也沒甚麼好講的，但武漢有很光輝的歷史，武漢是一個不得了的城市，它的歷史我是很知道的，但是我不可能平白無故跟我先生講武漢和它的歷史。」

大年初一，張慈在整個灣區尋找口罩，去了Target、Office Depot、Home Depot、CVS、Walgreens都已被搶購一空，有店員告訴她，來買口罩的都是華人。

張慈說：「在中國你不戴口罩是進不了小區的，對吧？你不戴口罩的話會被執法人員給抓起來的，但是在美國你戴口罩的話，人家會非常的警惕，然後非常小心的避開你。」

舊金山農曆新年大遊行當日，有美國白人朋友從東岸賓夕法尼亞州來舊金山探訪張慈，她準備了9個口罩發給每位客人。

張慈說：「他們問這是甚麼，看了半天，想半天，然後扯開口罩也不知道怎麼掛、怎麼弄，沒見過，然後我教他們，示範給他們，他們戴上去以後哈哈大笑，然後互相拍照，拍完照就扔到垃圾裡面去了，就很自然的，我都來不及阻止，我辛辛苦苦搞來幾個口罩，可以炫富用的口罩，就扔到垃圾裡去了。」

目前臨時在灣區工作的閻懏，2月初從上海回美國的時候，有朋友送了她10個口罩。

閻儁說：「她說現在過節，大家已經不送紅包了，口罩是奢侈品，她說既然你去美國，給你10個口罩，她說你一定要戴好，那我想是哦，如果我再咳嗽，大家會非常反感，我要戴個口罩，但我一進關的時候，沒有多少人戴口罩，但是我在飛機上10幾個小時，是全程戴口罩的，我一進關過了海關，我就把口罩拿掉了。」

閻儁說，中國人戴口罩是擔心別人會把病毒傳給自己，而美國人戴口罩，是生病的人不想把病毒傳給別人，所以這次新冠狀病毒疫情，讓她瞭解了中美兩國人在戴口罩方面的差異。

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