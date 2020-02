武漢因新型冠狀病毒而出名 戴口罩凸顯中美差異（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從新冠狀病毒爆發以來,由於美中兩國文化差異,也衍生一些新奇或是值得探討的故事,本集先來看看與武漢和口罩有關的話題。

紀錄片《矽谷中國人》的導演張慈是灣區人,這次的新冠狀病毒疫情,也讓她瞭解了一些有趣的事情,例如1月底的一天,她坐Uber去舊金山市中心,原本不太跟司機聊天的她,因為司機樣貌很像南韓一位男明星,就跟司機聊了起來。

張慈說:「我就說你是不是韓國人,結果他很生氣,他說:『我憑甚麼是韓國人,我是秘魯人』 ,他說:『你看我像韓國人嗎?』 然後就聊起來了,聊起來了以後,他說他一輩子沒有聽說過武漢,但現在知道中國有個大城市叫武漢,他說武漢現在很有名,就是因為那裡發生新型冠狀病毒疫情。」

另外,張慈的先生是美國白人,結婚30年,去過中國無數次,但也不知道武漢這個城市,也是因為這次疫情才知道武漢。

張慈說:「從來不會帶他去武漢,也不可能專門跟他講武漢,他也沒甚麼好講的,但武漢有很光輝的歷史,武漢是一個不得了的城市,它的歷史我是很知道的,但是我不可能平白無故跟我先生講武漢和它的歷史。」

大年初一,張慈在整個灣區尋找口罩,去了Target、Office Depot、Home Depot、CVS、Walgreens都已被搶購一空,有店員告訴她,來買口罩的都是華人。

張慈說:「在中國你不戴口罩是進不了小區的,對吧?你不戴口罩的話會被執法人員給抓起來的,但是在美國你戴口罩的話,人家會非常的警惕,然後非常小心的避開你。」

舊金山農曆新年大遊行當日,有美國白人朋友從東岸賓夕法尼亞州來舊金山探訪張慈,她準備了9個口罩發給每位客人。

張慈說:「他們問這是甚麼,看了半天,想半天,然後扯開口罩也不知道怎麼掛、怎麼弄,沒見過,然後我教他們,示範給他們,他們戴上去以後哈哈大笑,然後互相拍照,拍完照就扔到垃圾裡面去了,就很自然的,我都來不及阻止,我辛辛苦苦搞來幾個口罩,可以炫富用的口罩,就扔到垃圾裡去了。」

目前臨時在灣區工作的閻懏,2月初從上海回美國的時候,有朋友送了她10個口罩。

閻儁說:「她說現在過節,大家已經不送紅包了,口罩是奢侈品,她說既然你去美國,給你10個口罩,她說你一定要戴好,那我想是哦,如果我再咳嗽,大家會非常反感,我要戴個口罩,但我一進關的時候,沒有多少人戴口罩,但是我在飛機上10幾個小時,是全程戴口罩的,我一進關過了海關,我就把口罩拿掉了。」

閻儁說,中國人戴口罩是擔心別人會把病毒傳給自己,而美國人戴口罩,是生病的人不想把病毒傳給別人,所以這次新冠狀病毒疫情,讓她瞭解了中美兩國人在戴口罩方面的差異。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。