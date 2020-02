兩名確診新型肺炎患者移送到Contra Costa縣醫院治療

【KTF】

東灣Contra Costa縣衛生局官員證實,兩名確診新型肺炎的患者,已移送到Contra Costa縣的醫院接受治療,兩名患者是在北灣Travis空軍基地隔離的人士之一,曾乘坐鑽石公主號郵輪。

衛生官員指,兩名病患會被隔離治療,以減低對公眾造成的可能威脅,二人被移送到Contra Costa縣的醫院,原因是Travis空軍基地位處的Solano縣,基地附近的醫院沒有床位接收兩名確診病人,而這兩名患者尚未出現發燒或呼吸困難的病癥。

據Contra Costa縣衛生局透露,兩名患者是從早前停靠日本的鑽石公主號撤離返美,聯邦疾病防控中心(CDC)指出,截至週二,共有40名曾登上鑽石公主號的返美人士,對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應。

