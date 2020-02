【KTSF】

中國文化和旅遊部指,近期由於美方的過度防疫措施,以及美國國內安全形勢,中國遊客在美國屢次遭到不公平對待,提醒中國遊客,切實提高安全防範意識,切勿前往美國旅遊。

因應新型冠狀病毒疫情,美國上月底將中國的旅遊警告級別提升至最高,呼籲國民不要前往中國,又禁止14天內到過中國的非美國公民入境。

