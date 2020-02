中國出現新型肺炎特殊病例 患者康復後病毒和抗體共存

【有線新聞】

中國內地出現確診患者康復後,即使沒有症狀,但體內都仍然存在病毒的情況。

內地傳媒報道武漢一個化名叫「蔣玉」的32歲家庭主婦,上個月21日懷疑被丈夫傳染,開始喉嚨痛、喉嚨痕,次日由武漢到旁邊的黃岡縣城探親。

第三日,即是武漢封城當日,她在當地發燒就醫,做過肺部電腦素描,驗過血,醫生說沒有大礙。

由於在哺乳期,醫生並沒有開藥給她,但回家後她反覆發燒,25日發燒到39度和咳血,入院診斷為新型肺炎輕症,打針治療7天後,不再發燒,咳也少了。

2月初,她先後做過3次核酸測試,結果全部呈陰性,於是2月5日出院,在酒店隔離。

到了2月7日,醫院打電話給她,說最後一次測試結果是陽性,要再複查,她再接受測試結果是陽性,於是2月9日再入院,肺部電腦素描、驗血、驗尿都沒有問題,亦沒有任何症狀,唯一是咽喉唾液測試結果呈陽性。

醫生說她無需治療,只需每日做測試至兩次陰性就可出院,但由臨床治癒後20多日來,這6次測試全部都是陽性。

有人指她是病毒和抗體共存,蔣玉指希望專家可以進一步研究她的個案。

多地亦出現確診患者出院後,測試再呈陽性的個案,廣州就有13個,當局指他們已沒有症狀,而目前他們的104個密切接觸者檢測都是陰性。

