中國出現新型肺炎特殊病例 患者康復後病毒和抗體共存

【有線新聞】

中國內地出現確診患者康復後，即使沒有症狀，但體內都仍然存在病毒的情況。

內地傳媒報道武漢一個化名叫「蔣玉」的32歲家庭主婦，上個月21日懷疑被丈夫傳染，開始喉嚨痛、喉嚨痕，次日由武漢到旁邊的黃岡縣城探親。

第三日，即是武漢封城當日，她在當地發燒就醫，做過肺部電腦素描，驗過血，醫生說沒有大礙。

由於在哺乳期，醫生並沒有開藥給她，但回家後她反覆發燒，25日發燒到39度和咳血，入院診斷為新型肺炎輕症，打針治療7天後，不再發燒，咳也少了。

2月初，她先後做過3次核酸測試，結果全部呈陰性，於是2月5日出院，在酒店隔離。

到了2月7日，醫院打電話給她，說最後一次測試結果是陽性，要再複查，她再接受測試結果是陽性，於是2月9日再入院，肺部電腦素描、驗血、驗尿都沒有問題，亦沒有任何症狀，唯一是咽喉唾液測試結果呈陽性。

醫生說她無需治療，只需每日做測試至兩次陰性就可出院，但由臨床治癒後20多日來，這6次測試全部都是陽性。

有人指她是病毒和抗體共存，蔣玉指希望專家可以進一步研究她的個案。

多地亦出現確診患者出院後，測試再呈陽性的個案，廣州就有13個，當局指他們已沒有症狀，而目前他們的104個密切接觸者檢測都是陰性。

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