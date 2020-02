【KTSF】

東灣Castro Valley一名12歲女童,週一下午放學時分在被一輛輕型貨車撞倒身亡,肇事司機逃去無蹤。

案發在週一下午約3點30分,一名12歲女童在Crow Canyon夾Manter路被撞,傷勢嚴重送院後不治。

該處距離Independent小學只有兩個街口,離女童家不過45呎距離。

警方表示,司機一度把車停下查看,之後開車逃走,司機被指是一名白人或拉美裔男子,年齡大約25至35歲,駕駛著一輛福特F-150輕型貨車。

該輛貨車最後一次被看到是在Crow Canyon往580公路開去。

任何人如有線索,請和警方聯繫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。